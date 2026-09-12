बैंकों की छुट्टियां: 12 से 15 सितंबर तक कई राज्यों में ताला, फटाफट निपटा लें अपने काम

अगर आपको अगले कुछ दिनों में बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। देश के कई बैंक ब्रांच 12 सितंबर से 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। इसकी वजह वीकेंड की छुट्टियों और क्षेत्रीय त्योहारों का एक साथ पड़ना है।

वैसे तो दूसरे शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती ही है, लेकिन इस बार ये क्षेत्रीय त्योहारों के साथ आ रही हैं। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, तो वहीं 15 सितंबर को नुआखाई का त्योहार है। इसलिए बैंक से जुड़े कामकाज में आपको सामान्य से ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ सकता है।