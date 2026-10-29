तमिलनाडु की जेल से भागे 17 कैदी पकड़े गए, अब कड़ी सुरक्षा में रहेंगे

26 अक्टूबर को हुई जेल तोड़ने की इस घटना में कैदियों ने एक नकली मेडिकल इमरजेंसी का नाटक रचा था और एक गार्ड पर हमला कर उसे काबू कर लिया था। इसके बाद ड्रोन और आधुनिक तकनीक की मदद से एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद सभी भागे हुए कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया।

कुछ कैदी तो अम्माचिपुरम में एक अनजान व्यक्ति का फोन लेकर अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करते हुए ही पकड़े गए। अधिकारी इस जेल ब्रेक के पीछे की असल वजहों और इसमें शामिल मुख्य साजिशकर्ताओं की गहराई से जांच कर रहे हैं।