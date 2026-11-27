चक्रवात के बाद लापता हुए थे 7 मछुआरे, 13 दिन बाद सुरक्षित लौटे
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के रहने वाले 7 मछुआरे, जो 'अकवन' चक्रवात के दौरान गायब हो गए थे, 13 दिन बाद आखिरकार सुरक्षित घर लौट आए हैं।
भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने उन्हें तब खोज निकाला जब उनकी नाव फिर से मोबाइल नेटवर्क के दायरे में आई।
अधिकारियों ने नाव के मालिक डी सिम्हाद्री से सीधे फोन पर बात की। नाव के मोबाइल नेटवर्क कवरेज वाले इलाके में आते ही उनसे संपर्क हो पाया, और तब पता चला कि सभी सात मछुआरे सही-सलामत हैं।
14 नवंबर के बाद से नहीं हुआ था कोई संपर्क
मछुआरों का यह समूह 4 नवंबर को समुद्र में गया था, लेकिन 14 नवंबर के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया।
चक्रवात 19 नवंबर की रात को ओडिशा के गंजम तट से टकराया। उनके परिवार वालों ने उसी दिन उनकी गुमशुदगी की खबर दी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया गया।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के दखल के बाद, कई सरकारी एजेंसियों ने मिलकर अनाकापल्ली के बंगारमपलेम के पास नाव ढूंढने का काम किया। गनीमत रही कि नाव में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आई और सभी मछुआरे सुरक्षित लौट आए। यह खबर उन सभी घरवालों के लिए बहुत राहत भरी थी, जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।