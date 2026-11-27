मछुआरों का यह समूह 4 नवंबर को समुद्र में गया था, लेकिन 14 नवंबर के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया।

चक्रवात 19 नवंबर की रात को ओडिशा के गंजम तट से टकराया। उनके परिवार वालों ने उसी दिन उनकी गुमशुदगी की खबर दी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया गया।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के दखल के बाद, कई सरकारी एजेंसियों ने मिलकर अनाकापल्ली के बंगारमपलेम के पास नाव ढूंढने का काम किया। गनीमत रही कि नाव में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आई और सभी मछुआरे सुरक्षित लौट आए। यह खबर उन सभी घरवालों के लिए बहुत राहत भरी थी, जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।