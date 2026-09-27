विदेश मंत्री बोले- पाकिस्तान आतंकवाद का लगातार अभ्यास करने वाला देश, यह दुनिया के लिए चुनौती

जयशंकर ने जहाजों और नाविकों पर हमलों को 'बिल्कुल अस्वीकार्य' कहा।

उन्होंने पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा और व्यापार के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "जहाजों पर हमले लाल सागर से लेकर काला सागर तक फैल चुके हैं और अन्य देशों के साथ-साथ भारतीय नाविकों ने भी जान गंवाई है। भारत ने लाइबेरिया और 23 अन्य साझेदारों के साथ इन हमलों के खिलाफ वैश्विक जनमत जुटाने की पहल में हिस्सा लिया है।"