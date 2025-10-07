क्या है फर्जी कॉल सेंटर का मामला, जिसमें ED ने दिल्ली-गुरूग्राम और मुंबई में छापा मारा?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम मंगलवार को दिल्ली समेत गुरूग्राम, मुंबई और नोएडा में तलाशी अभियान चला रही है और 15 ठिकानों पर जांच करने पहुंची है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही जांच का हिस्सा है, जो दिल्ली पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेंटर मामले में दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू हुई है। कॉल सेंटर पर विदेशियों से लाखों अमेरिकी डॉलर की ठगी का आरोप है। आइए, पूरा मामला जानते हैं।

जांच क्या है मामला? यह मामला 2016 का बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने ठगी के आरोप में करण वर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज कई FIR दर्ज की थी। मामले में जांच की गई तो मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पाया गया। इसके बाद जांच ED के हवाले कर दी गई। जांच में ED को पता चला कि धोखेबाज दिल्ली के रोहिणी, पश्चिम विहार और राजौरी गार्डन इलाकों में कई फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे।

ठगी कैसे करते थे ठगी? धोखेबाज चार्ल्स श्वाब फाइनेंशियल सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के ग्राहक सहायता अधिकारी बनकर विदेशियों को ठगते थे और पुलिस या जांच अधिकारी बनकर गिरफ्तारी की धमकी देते थे। वे पीड़ितों को फोन कर कंप्यूटर हैक होने, खाता खतरे में है, ड्रग कार्टेल, रिमोट एक्सेस या पैसे ट्रांसफर का बहाना बनाकर टेक सपोर्ट, कानून प्रवर्तन के नाम पर चूना लगाते थे। पीड़ितों की मौद्रिक संपत्तियों को क्रिप्टो करेंसी और गिफ्ट कार्ड में बदलकर हस्तांतरित किया जाता था।