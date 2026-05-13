सरकार ने 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई, पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना भी मंजूर

किसान किस फसल की MSP में कितनी बढ़ोतरी? सबसे ज्यादा MSP बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज में की गई है। इसकी MSP पिछले साल के मुकाबले 622 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। इसके अलावा कपास में 557 रुपये, नाइजरसीड में 515 रुपये और तिल में 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सामान्य धान का MSP 2,441 रुपये और ग्रेड A का MSP 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। अरहर का MSP 8,450, मूंग का 8,780 और उड़द का 8,200 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा।

कोल गैसिफिकेशन कोल गैसिफिकेशन के लिए मिले 37,500 करोड़ रुपय ईरान युद्ध संकट से उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश में 10 करोड़ टन कोल गैसिफिकेशन क्षमता विकसित की जाए, ताकि कच्चे तेल और नेचुरल गैस के आयात पर निर्भरता कम हो, घरेलू संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और भारत ऊर्जा सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बने।

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योजना क्या है कोल गैसिफिकेशन योजना? कोल गैसिफिकेशन ऐसी तकनीक है, जिसमें कोयले को सीधे जलाने के बजाय सीमित ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा तापमान पर प्रोसेस किया जाता है। इससे निकलने वाली गैस को सिंथेटिक गैस कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मिथेनॉल, फर्टिलाइजर, अमोनिया समेत कई तरह के उद्योगों में किया जाता है। योजना का उद्देश्य 2030 तक कोयले से 100 मिलियन टन गैस का उत्पादन करना है। सरकार संयंत्र और मशीनरी की लागत का 20 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

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रेल अहमबादाबाद-ढोलेरा के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन परियोजना भी मंजूर गुजरात के अहमदाबाद (सरखेज) और ढोलेरा के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन डबल लाइन के लिए सरकार ने 20,667 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल से बनने वाला ये देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल ट्रैक होगा। इसके बनने से 284 गांवों के 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इस ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। योजना 2030-31 तक पूरी होने की उम्मीद है।