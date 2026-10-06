मिठाई की दुकान पर शौचालय में बर्तन धोते मिले कर्मचारी, लाइसेंस रद्द होने का खतरा

छत्तीसगढ़ के कोरबा के निहारिका इलाके में एक मिठाई की दुकान (न्यू दिल्ली स्वीट्स) पर तब बवाल मच गया, जब एक वीडियो में वहां काम करने वाले कर्मचारियों को शौचालय के फर्श पर बर्तन धोते हुए देखा गया।

यह क्लिप एक ग्राहक ने रिकॉर्ड किया था और बाद में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तुरंत उस जगह की जांच करनी पड़ी।

दुकान को 2-3 दिन के अंदर अपनी साफ-सफाई ठीक करने को कहा गया, वरना उसका फूड लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी गई है।