मिठाई की दुकान पर शौचालय में बर्तन धोते मिले कर्मचारी, लाइसेंस रद्द होने का खतरा
छत्तीसगढ़ के कोरबा के निहारिका इलाके में एक मिठाई की दुकान (न्यू दिल्ली स्वीट्स) पर तब बवाल मच गया, जब एक वीडियो में वहां काम करने वाले कर्मचारियों को शौचालय के फर्श पर बर्तन धोते हुए देखा गया।
यह क्लिप एक ग्राहक ने रिकॉर्ड किया था और बाद में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तुरंत उस जगह की जांच करनी पड़ी।
दुकान को 2-3 दिन के अंदर अपनी साफ-सफाई ठीक करने को कहा गया, वरना उसका फूड लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी गई है।
फूड सेफ्टी अधिकारी ने तुरंत सुधार की मांग की
दुकान के मालिक ने बताया कि पानी की आपूर्ति अचानक बंद हो जाने की वजह से उन्हें शौचालय वाले इलाके का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन अधिकारियों ने इस दलील को नहीं माना।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी संघर्ष कुमार मिश्रा ने इसे साफ-साफ नियमों का उल्लंघन बताया और तुरंत सुधार करने को कहा।
अगर दुकान ने जल्द ही अपनी व्यवस्था में सुधार नहीं किया, तो उसका लाइसेंस तब तक निलंबित कर दिया जाएगा जब तक वह पूरी तरह से स्वच्छता के मानकों को पूरा नहीं कर लेता।