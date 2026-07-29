इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों की मारपीट का वीडियो वायरल, आजीवन प्रतिबंध की उठी मांग
इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, ठीक उस वक्त जब विमान लैंड कर रहा था। यह बहस 2 महिलाओं और एक शख्स के बीच थी, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई और एक दूसरे यात्री ने इसका वीडियो बना लिया। यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें फ्लाइट के केबिन में मची अफरा-तफरी साफ दिख रही है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बहस छिड़ी हुई है।
यात्रियों पर उम्रभर के लिए पाबंदी लगाने की मांगें उठीं
फ्लाइट अटेंडेंट्स ने बीच-बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लैंडिंग होने से पहले वे इस लड़ाई को शांत नहीं करा पाए। सिर्फ 2 दिनों में 15,000 से ज्यादा बार देखा गया यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़का रहा है। कई लोग इस झगड़े में शामिल यात्रियों पर उम्रभर के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "जो लोग बैलगाड़ी से चलने के लायक हैं, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।"