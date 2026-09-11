दिल्ली में BRICS से पहले IB अलर्ट पर, ड्रोन से सोशल मीडिया तक पैनी नजर

दिल्ली में 12 से 13 सितंबर तक 18वां BRICS शिखर सम्मेलन होने वाला है और इसके लिए शहर की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने कुछ संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी है। इनमें ड्रोन का इस्तेमाल, दीवारों पर ग्रैफिटी बनाना और वीवीआईपी रास्तों पर बाधा डालना जैसी हरकतें शामिल हो सकती हैं।

इसके साथ ही, अधिकारी चीन-तिब्बत, रूस और खालिस्तान से जुड़े मुद्दों पर होने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन को लेकर भी चौकस हैं।