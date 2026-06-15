अभिषेक बनर्जी के सहायक के खिलाफ वारंट जारी, जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला देश Jun 15, 2026

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने जमीन घोटाले के मामले में अभिषेक बनर्जी के करीबी सुमित रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद सुमित रॉय का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यही नहीं, वह जांच में भी बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। सोमवार को सुमित रॉय ने अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।