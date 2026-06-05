WHO की इबोला चेतावनी: पुणे हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हर यात्री की डबल जांच

स्क्रीनिंग के लिए टीमें मिलकर काम कर रहीं

एयरपोर्ट पर जांच की व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए कई टीमें मिलकर काम कर रही हैं। इनमें इमिग्रेशन, कस्टम्स, एयरलाइंस और सिक्योरिटी के कर्मचारी शामिल हैं। एयरपोर्ट के स्टाफ को भी हमेशा तैयार रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। वे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) का इस्तेमाल करने का लगातार अभ्यास करते हैं। साथ ही, टर्मिनल के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी भी दी गई है।

अब तक, इबोला प्रभावित देशों से आए 233 यात्रियों को ट्रैक किया गया है। पिछले हफ्ते दो ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें इबोला के लक्षण होने का शक था, लेकिन जांच में वे नेगेटिव पाए गए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुणे के अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। नाडूं अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों को खास तौर पर मदद के लिए अलर्ट पर रखा गया है।