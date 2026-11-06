कोच्चि मारपीट कांड में नया मोड़, पीड़ित डॉक्टर पर अब लगे बलात्कार के आरोप
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कोच्चि में हुए हमले का मामला अब और उलझ गया है। जिस डॉक्टर का नाम पहले ही इस मामले से जुड़ा था, अब उसी पर एक अभिनेता की रिश्तेदार ने बलात्कार का आरोप लगाया है।
महिला का कहना है कि डॉक्टर ने उसे नशीली दवा दी और फिर उसके साथ बलात्कार किया। इस नए आरोप से पहले से ही मुश्किल जांच में एक और गंभीर मोड़ आ गया है।
पुलिस ने अभिनेता-निर्माता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया
इस हफ्ते की शुरुआत में उसी डॉक्टर ने पुलिस को बताया था कि उसे इलाज के बहाने एक अपार्टमेंट में बुलाया गया था। डॉक्टर का आरोप है कि वहां उस पर हमला हुआ और उसके फोन छीन लिए गए।
इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अभिनेता-निर्माता भी शामिल है। अब जबकि मारपीट और बलात्कार, दोनों तरह के आरोप लग गए हैं, जांचकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सच क्या है।