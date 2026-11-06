कोच्चि मारपीट कांड में नया मोड़, पीड़ित डॉक्टर पर अब लगे बलात्कार के आरोप

इस हफ्ते की शुरुआत में उसी डॉक्टर ने पुलिस को बताया था कि उसे इलाज के बहाने एक अपार्टमेंट में बुलाया गया था। डॉक्टर का आरोप है कि वहां उस पर हमला हुआ और उसके फोन छीन लिए गए।

इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अभिनेता-निर्माता भी शामिल है। अब जबकि मारपीट और बलात्कार, दोनों तरह के आरोप लग गए हैं, जांचकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सच क्या है।