बद्रीनाथ पर मंडरा रहा ग्लेशियर का खतरा, वैज्ञानिकों का गंभीर अलर्ट

इनमें से एक ग्लेशियर खास तौर पर बेहद खतरनाक है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जमा है और यह 78.5 मीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से हिमस्खलन (एवलांच) ला सकता है। हालांकि, प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम मंदिर पर अभी सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा, लेकिन इसके आस-पास के इलाके फिर भी खतरे में हैं।

यह अध्ययन तुरंत कार्रवाई करने पर जोर देता है। इसमें खतरे वाली जगहों की मैपिंग करने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम बनाने जैसे कदम उठाने को कहा गया है। ऐसा इसलिए भी जरुरी है, क्योंकि बढ़ते तापमान से ग्लेशियर, बर्फ की चादर और पहाड़ों की ढलानों का बर्ताव बदल रहा है।