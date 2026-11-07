दिल्ली-NCR में प्रदूषण: स्कूल हाइब्रिड मोड में लगेंगे, पुराने वाहनों पर भी पाबंदी

हवा की गुणवत्ता का इंडेक्स (AQI) 382 पर पहुंच गया है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। इसी कारण, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण अब लागू कर दिया गया है।

इसके तहत, प्रभावित इलाकों में पुराने पेट्रोल वाहन (BS-III या उससे नीचे वाले) और डीजल वाहन (BS-IV या उससे नीचे वाले) सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। हालांकि, दिव्यांगों के लिए खास तौर पर बदले गए वाहनों को इससे छूट मिलेगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने सभी से इन नियमों का ठीक से पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को अपडेट्स पर भी नजर रखने को कहा है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने पर और भी पाबंदियां लग सकती हैं।