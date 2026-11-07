दिल्ली-NCR में प्रदूषण: स्कूल हाइब्रिड मोड में लगेंगे, पुराने वाहनों पर भी पाबंदी
दिल्ली की हवा फिर से खराब होने लगी है। इसी वजह से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 5वीं क्लास तक के स्कूलों में अब हाइब्रिड क्लास चलेंगी।
इसका मतलब है कि बच्चे चाहें तो स्कूल आकर पढ़ाई कर सकते हैं या घर से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। यह चुनाव छात्र और उनके माता-पिता या अभिभावकों पर छोड़ा गया है।
GRAP के तहत गाड़ियों पर पाबंदी
हवा की गुणवत्ता का इंडेक्स (AQI) 382 पर पहुंच गया है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। इसी कारण, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण अब लागू कर दिया गया है।
इसके तहत, प्रभावित इलाकों में पुराने पेट्रोल वाहन (BS-III या उससे नीचे वाले) और डीजल वाहन (BS-IV या उससे नीचे वाले) सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। हालांकि, दिव्यांगों के लिए खास तौर पर बदले गए वाहनों को इससे छूट मिलेगी।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने सभी से इन नियमों का ठीक से पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को अपडेट्स पर भी नजर रखने को कहा है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने पर और भी पाबंदियां लग सकती हैं।