झारखंड, बंगाल और हरियाणा के स्कूलों में छुट्टी, जानें आपके स्कूल का हाल

अगर आप झारखंड, पश्चिम बंगाल या हरियाणा में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इस हफ्ते इन राज्यों में स्थानीय त्योहारों और खास दिनों की वजह से स्कूल बंद रहेंगे।

झारखंड में 22 और 23 सितंबर को करम पूजा की वजह से स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, पश्चिम बंगाल में 22 सितंबर को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी, जबकि निजी स्कूल अपने एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे।

हरियाणा में 23 सितंबर को 'शहीदी दिवस' के मौके पर स्कूल बंद रहेंगे।