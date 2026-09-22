झारखंड, बंगाल और हरियाणा के स्कूलों में छुट्टी, जानें आपके स्कूल का हाल
अगर आप झारखंड, पश्चिम बंगाल या हरियाणा में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इस हफ्ते इन राज्यों में स्थानीय त्योहारों और खास दिनों की वजह से स्कूल बंद रहेंगे।
झारखंड में 22 और 23 सितंबर को करम पूजा की वजह से स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, पश्चिम बंगाल में 22 सितंबर को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी, जबकि निजी स्कूल अपने एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे।
हरियाणा में 23 सितंबर को 'शहीदी दिवस' के मौके पर स्कूल बंद रहेंगे।
छुट्टियों की जानकारी के लिए अपने स्कूल से संपर्क करें
यह जानना जरूरी है कि ये सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ नहीं होंगी। निजी स्कूलों के नियम अलग हो सकते हैं, क्योंकि वे अपना छुट्टी का कैलेंडर खुद तय करते हैं। इसलिए, स्कूल बंद होने की पक्की जानकारी के लिए अपने स्कूल से जरूर संपर्क करें। ऐसा करने से आपकी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा और आप गलती से स्कूल भी नहीं पहुंचेंगे।