दिल्ली में प्रदूषण में सुधार के बाद स्कूलों में लौटी रौनक, CAQM ने हटाई GRAP-3 की पाबंदियां
दिल्ली के स्कूल अब फिर से कक्षाओं के लिए खुल गए हैं। GRAP-3 के दौरान अस्थायी तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अब शहर की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार आ गया है। शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अब 204 पर आ गया है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 की पाबंदियां हटा दी हैं। इसके बाद सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, नगर निगम के और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को ऑनलाइन और हाइब्रिड कक्षाएं बंद करके सामान्य तरीके से कक्षाएं शुरू करने को कहा गया है।
अभिभावकों को जानकारी दे रहे स्कूल
स्कूलों ने छात्रों और अभिभावकों को क्लासरूम में वापस लौटने की जानकारी देना शुरू कर दिया है। यह स्कूल के सामान्य माहौल की तरफ एक बड़ी वापसी है, लेकिन प्रदूषण रोकने के कुछ नियम, जैसे धूल नियंत्रण और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच, अभी भी लागू रहेंगे। इसके साथ ही निर्माण कार्य और ऑफिस में कर्मचारियों की उपस्थिति पर लगी पाबंदियां भी 20 नवंबर तक जारी रहेंगी, ताकि सर्दियों में हवा की गुणवत्ता और खराब न हो।