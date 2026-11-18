दिल्ली के स्कूल अब फिर से कक्षाओं के लिए खुल गए हैं। GRAP-3 के दौरान अस्थायी तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अब शहर की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार आ गया है। शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अब 204 पर आ गया है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 की पाबंदियां हटा दी हैं। इसके बाद सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, नगर निगम के और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को ऑनलाइन और हाइब्रिड कक्षाएं बंद करके सामान्य तरीके से कक्षाएं शुरू करने को कहा गया है।