मानसून का कहर: 4 राज्यों में स्कूल बंद, जानें आपके शहर का हाल

कई जिलों में स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं, जबकि मथुरा और हाथरस में 8वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग से ऑरेंज अलर्ट मिलने के बाद देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सरकारी और निजी दोनों तरह की कक्षाएं, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद कर दिए गए हैं।

केरल में बाढ़ के खतरे को देखते हुए वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक में बारिश जारी रहने की वजह से होसनगर और सागर (शिवमोगा जिला) में बंद का समय बढ़ा दिया गया है। फिलहाल, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में स्कूल खुले हुए हैं क्योंकि वहाँ के लिए चेतावनी को कम कर दिया गया है।