चेन्नई में हैवानियत: स्कूल वैन ड्राइवर ने 5 साल की मासूम से की दरिंदगी, POCSO में गिरफ्तार

चेन्नई के रेड हिल्स इलाके में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 5 साल की बच्ची से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में स्कूल वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है।

यह घटना तब हुई जब बच्ची स्कूल खत्म होने के बाद वैन में इंतजार कर रही थी। बताया गया है कि ड्राइवर उसे स्कूल के टॉयलेट में ले गया और उसे धमकाकर इस बारे में किसी को कुछ न बताने को कहा।