गुजरात में बिजली का रिकॉर्ड झटका, दिवाली से पहले ही शुरू हुई कटौती

बिजली की इस भारी मांग की कई वजहें हैं। कमजोर मानसून के कारण गर्मी बढ़ गई है, जिससे लोग ज्यादा एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं। त्योहारों के सीजन के चलते फैक्ट्रियां भी तय समय से ज्यादा चल रही हैं। इसके अलावा, खेती के कामों में भी बिजली की खपत बढ़ गई है। गुजरात सोलर पावर पर काफी निर्भर है, लेकिन सूरज ढलने के बाद इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। इसी वजह से शाम के समय बिजली ग्रिड पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार बाहर से ज्यादा कोयला और बिजली मंगा रही है।