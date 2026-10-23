गुजरात में बिजली का रिकॉर्ड झटका, दिवाली से पहले ही शुरू हुई कटौती
दिवाली की तैयारियों के बीच गुजरात में बिजली की तयशुदा कटौती का दौर शुरू हो गया है। राज्य में बिजली की मांग ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो 29,822 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह पिछले साल के मुकाबले 36.6 प्रतिशत ज्यादा है। टेक्सटाइल जैसी कई इंडस्ट्री इस बिजली कटौती से परेशान हैं। वहीं राज्य में बिजली की रोजाना खपत भी बढ़कर 57.4 करोड़ यूनिट हो गई है।
गुजरात बाहर से मंगा रहा कोयला और बिजली
बिजली की इस भारी मांग की कई वजहें हैं। कमजोर मानसून के कारण गर्मी बढ़ गई है, जिससे लोग ज्यादा एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं। त्योहारों के सीजन के चलते फैक्ट्रियां भी तय समय से ज्यादा चल रही हैं। इसके अलावा, खेती के कामों में भी बिजली की खपत बढ़ गई है। गुजरात सोलर पावर पर काफी निर्भर है, लेकिन सूरज ढलने के बाद इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। इसी वजह से शाम के समय बिजली ग्रिड पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार बाहर से ज्यादा कोयला और बिजली मंगा रही है।