लगभग एक महीने से सैनी को सिर्फ यह साबित करने के लिए अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं कि वे मरे नहीं हैं। इस पूरी परेशानी की वजह से उन्हें अपने पहचान पत्रों और रोजमर्रा की जरूरी सेवाओं को लेकर चिंता सताने लगी है।

SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डो. दीपक माहेश्वरी ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने बताया कि दिनेश सैनी के रिकॉर्ड को सुधार दिया जाएगा। दिनेश को उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद आखिरकार यह अजीबोगरीब मुश्किल खत्म हो जाएगी।