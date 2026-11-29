जयपुर: उंगली का इलाज कराने गए शख्स को मृत घोषित किया, अब कागजी कार्रवाई में उलझा
जयपुर के 31 वर्षीय दिनेश सैनी अपनी उंगली की चोट का इलाज करवाने सवाई मान सिंह अस्पताल गए थे, लेकिन अस्पताल ने गलती से उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह सारा भ्रम तब पैदा हुआ जब किसी और ने उनकी पहचान से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल कर लिया।
इसी गड़बड़ी के चलते, अस्पताल और पुलिस दोनों ने उनसे एक लावारिस शव के बारे में बात करने के लिए संपर्क किया, जबकि दिनेश सैनी जिंदा थे।
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने गलती मानी
लगभग एक महीने से सैनी को सिर्फ यह साबित करने के लिए अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं कि वे मरे नहीं हैं। इस पूरी परेशानी की वजह से उन्हें अपने पहचान पत्रों और रोजमर्रा की जरूरी सेवाओं को लेकर चिंता सताने लगी है।
SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डो. दीपक माहेश्वरी ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने बताया कि दिनेश सैनी के रिकॉर्ड को सुधार दिया जाएगा। दिनेश को उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद आखिरकार यह अजीबोगरीब मुश्किल खत्म हो जाएगी।