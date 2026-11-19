सत्याकी का कहना है कि वे किताब पर प्रतिबंध नहीं लगवाना चाहते, बल्कि सिर्फ यह चाहते हैं कि उसमें लिखी बातें सही हों। उन्होंने बताया, "कोई भी कार्रवाई करने से पहले मैं अपनी कानूनी टीम से सलाह ले रहा हूँ ताकि सारे तथ्यों को अच्छे से पता लगाया जा सके।"

इस बीच, इस विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। एक शिवसेना नेता ने सावरकर पर की गई टिप्पणियों से नाराज होकर इस आत्मकथा के पन्ने फाड़ दिए।