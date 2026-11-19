सोनिया गांधी की किताब पर विवाद, कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटे सावरकर के परपोते
लेखन आबिद खान
वीर सावरकर के प्रपौत्र सत्याकी सावरकर ने सोनिया गांधी की नई आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' पर कानूनी कदम उठाने का मन बनाया है। उनका कहना है कि इस किताब में उनके दादाजी (वीर सावरकर) के बारे में कुछ बातें गलत तरीके से लिखी गई हैं। वे चाहते हैं कि इन गलत जानकारियों को ठीक किया जाए।
शिवसेना नेता ने फाड़े 'बिलॉन्गिंग' के पन्ने
सत्याकी का कहना है कि वे किताब पर प्रतिबंध नहीं लगवाना चाहते, बल्कि सिर्फ यह चाहते हैं कि उसमें लिखी बातें सही हों। उन्होंने बताया, "कोई भी कार्रवाई करने से पहले मैं अपनी कानूनी टीम से सलाह ले रहा हूँ ताकि सारे तथ्यों को अच्छे से पता लगाया जा सके।"
इस बीच, इस विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। एक शिवसेना नेता ने सावरकर पर की गई टिप्पणियों से नाराज होकर इस आत्मकथा के पन्ने फाड़ दिए।