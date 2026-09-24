दिशा सालियान मामला: कई चश्मदीद आदित्य ठाकरे के खिलाफ देंगे गवाही
दिशा सालियान के पिता ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। यह ऐसे समय में हुआ है जब दिशा की 2020 में हुई मौत के मामले में फिर से जांच की मांग लगातार जोर पकड़ रही है।
ठाकरे ने दिशा को जानने या इस मामले से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है। हालांकि, सतीश सालियान के वकील का कहना है कि ठाकरे के इस इनकार से अदालत में उनके मामले को पेश करने का तरीका बदल सकता है।
सालियान की टीम ने गवाहों और टॉवर डेटा का हवाला दिया
सतीश सालियान की कानूनी टीम आदित्य ठाकरे के उस जगह पर कथित तौर पर मौजूद होने के अपने दावों के समर्थन में चश्मदीदों के बयानों और मोबाइल टॉवर डेटा को सामने लाने की योजना बना रही है।
उनका कहना है कि कई गवाह ठाकरे को उस जगह पर मौजूद बता सकते हैं। वे इन खास बातों वाले वीडियो को भी सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं।
इस बीच, CBI अभी भी इस मामले की जांच कर रही है।