दिशा सालियान मामला: कई चश्मदीद आदित्य ठाकरे के खिलाफ देंगे गवाही

दिशा सालियान के पिता ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। यह ऐसे समय में हुआ है जब दिशा की 2020 में हुई मौत के मामले में फिर से जांच की मांग लगातार जोर पकड़ रही है।

ठाकरे ने दिशा को जानने या इस मामले से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है। हालांकि, सतीश सालियान के वकील का कहना है कि ठाकरे के इस इनकार से अदालत में उनके मामले को पेश करने का तरीका बदल सकता है।