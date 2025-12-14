कोलकाता: लियोनल मेसी के कार्यक्रम में अराजकता के लिए सताद्रु दत्ता को 14 दिन का रिमांड 

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी के भारत आगमन पर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शनिवार को फैली अराजकता के मामले में आयोजक सताद्रु दत्ता को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि मेसी अपने 'GOAT इंडिया टूर 2025' कार्यक्रम के तहत शनिवार को 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे।

पेशी बिधाननगर कोर्ट में हुई सताद्रु की पेशी पुलिस ने कथित कुप्रबंधन और सार्वजनिक अव्यवस्था के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद सताद्रु को बिधाननगर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ले जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए और आयोजकों पर दर्शकों को धोखा देने का आरोप लगाया। इसके बाद कोर्ट ने भी उन्हें अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मामले की आगे की जांच के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब उनसे और पूछताछ करेगी।

Advertisement

घटना कोलकाता में क्या हुई घटना? मेसी के कार्यक्रम में आयोजकों की ओर से भारी अव्यवस्था सामने आई। इसके बाद फैंस का गुस्सा भड़क गया। नाराज फैंस ने स्टेडियम में स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ​​फेंकनी शुरू कर दीं, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति देख मेसी करीब 20 मिनट में ही स्टेडियम से निकल गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आयोजनकर्ता दत्ता को गिरफ्तार भी कर लिया है। दत्ता 'ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव' के तहत काम करते हैं।

Advertisement