सारनाथ ने लिखा नया इतिहास, भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित

सारनाथ के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश का यह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल अब भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यह उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल है और करीब 28 साल बाद यह राज्य का पहला ऐसा स्थल बना है।

सरकार सारनाथ को बौद्ध पर्यटन का एक वैश्विक केंद्र बनाने की योजना बना रही है। इसके लिए आगंतुकों की सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा और इसकी आध्यात्मिक विरासत को दुनिया भर तक पहुंचाया जाएगा।