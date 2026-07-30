सारनाथ ने लिखा नया इतिहास, भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित
सारनाथ के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश का यह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल अब भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यह उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल है और करीब 28 साल बाद यह राज्य का पहला ऐसा स्थल बना है।
सरकार सारनाथ को बौद्ध पर्यटन का एक वैश्विक केंद्र बनाने की योजना बना रही है। इसके लिए आगंतुकों की सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा और इसकी आध्यात्मिक विरासत को दुनिया भर तक पहुंचाया जाएगा।
मुलगंध कुटी विहार सेमिनार में 'धम्मपद' का हुआ विमोचन
यह घोषणा मुलगंध कुटी विहार में आयोजित एक 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के दौरान की गई। इस सेमिनार में दुनिया भर से आए विशेषज्ञों और आगंतुकों ने बुद्ध के उपदेशों पर चर्चा की।
इस मौके पर कई नई किताबें भी जारी की गईं, जिनमें संस्कृत धम्मपद भी शामिल थी। सेमिनार में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सारनाथ अब दुनिया भर में शांति और करुणा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।