पति को छुड़ाने के लिए 400 समर्थकों संग थाने पर धावा, पूर्व TMC नेता की पत्नी गिरफ्तार
जेल में बंद पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान की पत्नी सरिना बीबी को पुलिस हिरासत से अपने पति को छुड़ाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, 17 जून को सरिना बीबी ने करीब 400 समर्थकों को जमा किया और फल्टा पुलिस थाने पर धावा बोलने की कोशिश की। हालांकि, सुरक्षा बलों को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने इस हमले को नाकाम कर दिया। इस दौरान 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया।
जबरन वसूली के आरोपों में जहांगीर खान गिरफ्तार
इसी महीने की शुरुआत में पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को भारत-नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। उन पर जबरन वसूली सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। जहांगीर स्थानीय राजनीति में एक विवादित चेहरा माने जाते हैं। अब वह फल्टा में कथित आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ चल रही एक बड़ी कार्रवाई के केंद्रबिंदु बन गए हैं। पुलिस थाने की इस घटना की जांच अभी भी चल रही है। अधिकारियों ने कहा है कि मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। पुलिस प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा है।