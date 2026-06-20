पति को छुड़ाने के लिए 400 समर्थकों संग थाने पर धावा, पूर्व TMC नेता की पत्नी गिरफ्तार

जबरन वसूली के आरोपों में जहांगीर खान गिरफ्तार

इसी महीने की शुरुआत में पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को भारत-नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। उन पर जबरन वसूली सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। जहांगीर स्थानीय राजनीति में एक विवादित चेहरा माने जाते हैं। अब वह फल्टा में कथित आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ चल रही एक बड़ी कार्रवाई के केंद्रबिंदु बन गए हैं। पुलिस थाने की इस घटना की जांच अभी भी चल रही है। अधिकारियों ने कहा है कि मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। पुलिस प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा है।