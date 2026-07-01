मुंबई: भारी बारिश से बालकनी गिरी, स्कूल बस पर पेड़ गिरने से मासूम की मौत

मुंबई की बारिश से जलभराव, 11 साल के बच्चे की मौत

मुंबई में मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। अंधेरी सबवे जैसे कई अहम रास्तों को तो कुछ देर के लिए बंद भी करना पड़ा। इसी बीच एक और दुखद खबर तिलक नगर से आई है, जहाँ एक पेड़ स्कूल बस पर गिर गया। इस हादसे में 11 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, यानी अभी और भारी बारिश होने की आशंका है। फिलहाल, मुंबई के लिए यह समय काफी चुनौतियों भरा है।