अंधेरी में पूर्व ड्राइवर ने मालिक के घर डाली 'नकली IT रेड', मांगे एक करोड़
मुंबई के अंधेरी में ड्राइवर संतोष खोपटकर ने अपने पुराने मालिक राजकुमार कंदसामी के दफ्तर पर एक नकली इनकम टैक्स रेड डालने की कोशिश की। खोपटकर और उनके साथियों ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताया।
उनके पास जाली पहचान पत्र और एक फर्जी सर्च वारंट भी था। उन्होंने कंडसामी पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया और कहा कि अगर वह एक करोड़ रुपये दे दें, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
7 गिरफ्तार, 2 अब भी फरार
इस गिरोह ने कंदसामी के दफ्तर में घंटों तक तलाशी ली और वहां रखे फोन भी अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब कंडसामी ने बिना किसी आधिकारिक नोटिस के पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो वे सभी खाली हाथ लौट गए। बाद में, जब कंडसामी ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस बारे में बात की, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बड़ा धोखा था।
इसके बाद, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। एक साल पहले नौकरी से निकाले गए संतोष खोपटकर और उनके 6 अन्य साथियों को पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि इस गिरोह ने पहले भी इसी तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया होगा। इस मामले में गिरोह के 2 सदस्य अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।