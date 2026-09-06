अंधेरी में पूर्व ड्राइवर ने मालिक के घर डाली 'नकली IT रेड', मांगे एक करोड़

इस गिरोह ने कंदसामी के दफ्तर में घंटों तक तलाशी ली और वहां रखे फोन भी अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब कंडसामी ने बिना किसी आधिकारिक नोटिस के पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो वे सभी खाली हाथ लौट गए। बाद में, जब कंडसामी ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस बारे में बात की, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बड़ा धोखा था।

इसके बाद, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। एक साल पहले नौकरी से निकाले गए संतोष खोपटकर और उनके 6 अन्य साथियों को पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि इस गिरोह ने पहले भी इसी तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया होगा। इस मामले में गिरोह के 2 सदस्य अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।