'आयरन लेडी ऑफ असम' बनीं CRPF की CoBRA यूनिट की पहली महिला प्रमुख
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संजुक्ता पराशर CRPF की खास कोबरा यूनिट की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं, जो अपने जंगल युद्ध और मुश्किल काउंटर-इन्सर्जेंसी मिशन के लिए मशहूर है।
'आयरन लेडी ऑफ असम' के नाम से जानी जाने वाली पराशर के पास इन्सर्जेंसी प्रभावित इलाकों में काम करने का सालों का जमीनी अनुभव है। साथ ही, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ भी उनका मजबूत अनुभव रहा है।
पराशर की नियुक्ति महिलाओं पर बढ़े भरोसे का संकेत
उनकी इस नियुक्ति से सुरक्षाबलों में महिलाओं के लिए एक बड़ा रास्ता खुल गया है। यह साफ दिखाता है कि अब सुरक्षा से जुड़ी अहम लीडरशिप भूमिकाओं में महिलाओं पर कितना भरोसा किया जा रहा है।
उनके मैदानी कौशल और रणनीतिक सूझबूझ को देखते हुए, इन्सर्जेंसी प्रभावित इलाकों और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ उनका सालों का अनुभव इस पद के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।