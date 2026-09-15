'आयरन लेडी ऑफ असम' बनीं CRPF की CoBRA यूनिट की पहली महिला प्रमुख

उनकी इस नियुक्ति से सुरक्षाबलों में महिलाओं के लिए एक बड़ा रास्ता खुल गया है। यह साफ दिखाता है कि अब सुरक्षा से जुड़ी अहम लीडरशिप भूमिकाओं में महिलाओं पर कितना भरोसा किया जा रहा है।

उनके मैदानी कौशल और रणनीतिक सूझबूझ को देखते हुए, इन्सर्जेंसी प्रभावित इलाकों और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ उनका सालों का अनुभव इस पद के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।