कोलकाता: शख्स ने ब्रेकअप के बाद प्रेमिका के 2 पालतू कुत्तों की हत्या की, गिरफ्तार

कोलकाता में संजीब भट्टाचार्य को उनकी पूर्व पार्टनर DJ परी नोवा के 2 पालतू कुत्तों को कथित तौर पर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह बेहद दुखद घटना 14 नवंबर को उनके साझा अपार्टमेंट में हुई, जब दोनों का ब्रेकअप हो गया था।

भट्टाचार्य ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने गुस्से में और अपनी पूर्व पार्टनर से बदला लेने के लिए कुत्तों को मार डाला। आरोप है कि उसने इस दौरान नोवा को वीडियो कॉल पर एक कुत्ते को मारते हुए भी दिखाया।