राजस्थान: टोडायरसिंह में शराब की दुकान में घुसा तेंदुआ, 3 लोग घायल
राजस्थान के टोडारायसिंह में एक शराब की दुकान में तेंदुए ने जमकर दहशत फैलाई। इस दौरान तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल भी हो गए। सेल्समैन संजय गुर्जर खुद घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए दुकान का शटर गिरा दिया और तेंदुए को अंदर ही फंसा दिया। उनके इस तेज कदम से एक बड़ा हादसा टल गया। तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
जयपुर से पहुंची बचाव टीम ने तेंदुए को पकड़ा
यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। ऑनलाइन लोग इस पर मजाक बनाने से लेकर इस बात पर गंभीर चिंता जता रहे हैं कि आखिर जंगली जानवर शहरों में कैसे घुस रहे हैं। जयपुर से पहुंची बचाव टीम को तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने में 5 घंटे लग गए। जंगलों के कम होने और जानवरों के शहरों में आने की यह घटना एक बार फिर बहस का विषय बन गई है। यह सबको याद दिलाती है कि जंगली इलाकों के पास हमेशा सतर्क रहना चाहिए।