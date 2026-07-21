राजस्थान: टोडायरसिंह में शराब की दुकान में घुसा तेंदुआ, 3 लोग घायल

यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। ऑनलाइन लोग इस पर मजाक बनाने से लेकर इस बात पर गंभीर चिंता जता रहे हैं कि आखिर जंगली जानवर शहरों में कैसे घुस रहे हैं। जयपुर से पहुंची बचाव टीम को तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने में 5 घंटे लग गए। जंगलों के कम होने और जानवरों के शहरों में आने की यह घटना एक बार फिर बहस का विषय बन गई है। यह सबको याद दिलाती है कि जंगली इलाकों के पास हमेशा सतर्क रहना चाहिए।