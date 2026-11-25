भारतीय नदियों में पिछले एक साल में 45 बार बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत
साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (SANDRP) की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि नवंबर 2025 से नवंबर 2026 के बीच भारतीय नदियों में कम से कम 45 बार बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हुई।
इनमें से ज्यादातर मामले गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और सिंधु नदी बेसिन में दर्ज किए गए। इस सूची में गंगा नदी सबसे ऊपर है, जहां मछलियों के मरने की 9 घटनाएं हुईं।
औद्योगिक प्रदूषण को ठहराया गया जिम्मेदार, यमुना मामले पर सियासत गर्म
इन मौतों में से लगभग आधी की वजह औद्योगिक कचरा और रासायनिक प्रदूषण रहा है। वहीं, नदियों में सीवेज (गंदे पानी) का बहाया जाना भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आया।
हाल ही में सोनिया विहार के पास यमुना नदी में हुई ऐसी ही एक घटना पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था।
इन घटनाओं की जांच में देरी होने से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर गड़बड़ कहां हुई। यह इस बात पर जोर देता है कि प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और तेजी से कार्रवाई करने की सख्त ज़रूरत है।