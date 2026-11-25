इन मौतों में से लगभग आधी की वजह औद्योगिक कचरा और रासायनिक प्रदूषण रहा है। वहीं, नदियों में सीवेज (गंदे पानी) का बहाया जाना भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आया।

हाल ही में सोनिया विहार के पास यमुना नदी में हुई ऐसी ही एक घटना पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था।

इन घटनाओं की जांच में देरी होने से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर गड़बड़ कहां हुई। यह इस बात पर जोर देता है कि प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और तेजी से कार्रवाई करने की सख्त ज़रूरत है।