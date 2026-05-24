ट्विशा मामला: पति समर्थ का यू-टर्न, कहा- गर्भावस्था के बाद बदल गई ट्विशा
ट्विशा शर्मा के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। उनके पति समर्थ सिंह ने दावा किया है कि 17 अप्रैल को गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद ट्विशा का व्यवहार बदल गया था। यह उन पुराने आरोपों से बिलकुल अलग है, जिनमें कहा गया था कि समर्थ ने बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाए थे और इसी वजह से ट्विशा तनाव में थी। समर्थ सिंह ने जबलपुर में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब वह 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं और उन्हें भोपाल ले जाया गया है।
मैसेज से पता चला कि ट्विशा को घुटन हो रही थी
ट्विशा ने अपनी मां को जो मैसेज भेजे थे, उनसे यह बात सामने आई है कि वह अपने ससुराल में घुटन महसूस कर रही थी। वह बार-बार अपनी मां से घर वापस बुलाने की गुहार लगा रही थी। जिस रात ट्विशा की मौत हुई थी, उस रात उसने समर्थ के कमरे में आने पर कॉल काट दिया था। उसके परिवार वालों का कहना है कि इसके बाद उनके फोन का कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर, समर्थ की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हालांकि, उनकी मां, जो एक रिटायर जज हैं, उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। समर्थ को वकालत करने से भी निलंबित कर दिया गया है। जांच के सिलसिले में अब ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा।