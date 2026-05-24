ट्विशा मामला: पति समर्थ का यू-टर्न, कहा- गर्भावस्था के बाद बदल गई ट्विशा

मैसेज से पता चला कि ट्विशा को घुटन हो रही थी

ट्विशा ने अपनी मां को जो मैसेज भेजे थे, उनसे यह बात सामने आई है कि वह अपने ससुराल में घुटन महसूस कर रही थी। वह बार-बार अपनी मां से घर वापस बुलाने की गुहार लगा रही थी। जिस रात ट्विशा की मौत हुई थी, उस रात उसने समर्थ के कमरे में आने पर कॉल काट दिया था। उसके परिवार वालों का कहना है कि इसके बाद उनके फोन का कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर, समर्थ की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हालांकि, उनकी मां, जो एक रिटायर जज हैं, उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। समर्थ को वकालत करने से भी निलंबित कर दिया गया है। जांच के सिलसिले में अब ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा।