अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन
क्या है खबर?
भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। उनकी उम्र 38 वर्ष थी। जानकारी के अनुसार, आज (13 मई) सुबह करीब 06:00 बजे हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की जानकारी सामने आएगी।
कारोबार
कारोबार और फिटनेस की दुनिया में थे सक्रिय
प्रतीक राजनीति से दूरी बनाकर रखते थे और अपना समय कारोबार व फिटनेस में देते थे। उन्होंने विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद लखनऊ में फिटनेस सेंटर शुरू किया था। शहर में उनका जिम काफी लोकप्रिय माना जाता था। स्वास्थ्य और व्यायाम को लेकर उनकी खास पहचान थी। समाजवादी पार्टी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।
ट्विटर पोस्ट
समाजवादी पार्टी ने दुख व्यक्त किया
श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद!— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 13, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।
विनम्र श्रद्धांजलि!
तनाव
इसी साल सामने आई थी रिश्तों में तनाव की बात
इस साल की शुरुआत में प्रतीक निजी जीवन को लेकर भी चर्चा में आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर वैवाहिक रिश्तों में तनाव की बात कही थी। पोस्ट में उन्होंने मानसिक दबाव से गुजरने और रिश्तों में दूरी बढ़ने का जिक्र किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वह तलाक लेने की योजना बना रहे हैं। उस समय उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी।
राजनीतिक सफर
अपर्णा यादव का राजनीतिक सफर
प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकीं। बाद में वह 2022 में भाजपा में शामिल हो गईं। इसके बाद 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रतीक और अपर्णा की शादी साल 2011 में सैफई में बड़े समारोह के बीच हुई थी।