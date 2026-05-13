अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन

कारोबार कारोबार और फिटनेस की दुनिया में थे सक्रिय प्रतीक राजनीति से दूरी बनाकर रखते थे और अपना समय कारोबार व फिटनेस में देते थे। उन्होंने विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद लखनऊ में फिटनेस सेंटर शुरू किया था। शहर में उनका जिम काफी लोकप्रिय माना जाता था। स्वास्थ्य और व्यायाम को लेकर उनकी खास पहचान थी। समाजवादी पार्टी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

ट्विटर पोस्ट समाजवादी पार्टी ने दुख व्यक्त किया श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद!



ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।



विनम्र श्रद्धांजलि! — Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 13, 2026

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तनाव इसी साल सामने आई थी रिश्तों में तनाव की बात इस साल की शुरुआत में प्रतीक निजी जीवन को लेकर भी चर्चा में आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर वैवाहिक रिश्तों में तनाव की बात कही थी। पोस्ट में उन्होंने मानसिक दबाव से गुजरने और रिश्तों में दूरी बढ़ने का जिक्र किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वह तलाक लेने की योजना बना रहे हैं। उस समय उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी।

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