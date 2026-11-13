सहारनपुर में शादी के कार्ड पर 'हिंदू' नाम देख मचा हंगामा, जानें 1947 से जुड़ी ये दिल छू लेने वाली परंपरा
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 मुस्लिम दूल्हों- अनिल और संजय- के शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गए। दरअसल, इन कार्डों पर हिंदू नाम लिखे हुए थे।
12 नवंबर को गंगोह में हुई इन शादियों के कार्ड ऑनलाइन सामने आते ही सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई और नामों को लेकर लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी।
बंटवारे के समय से चली आ रही परंपरा
इन शादी के कार्डों पर हिंदू नाम लिखने की यह परंपरा 1947 के बंटवारे के समय से चली आ रही है। उस दौरान स्थानीय हिंदू परिवारों ने इन दूल्हों के पूर्वजों को अपने यहां शरण दी थी।
तब से इनकी पीढ़ियां इस परंपरा को आज तक निभा रही हैं। हालांकि, जब ये कार्ड ऑनलाइन वायरल हुए, तो शादी स्थल पर धमकियां मिलने लगीं।
पुलिस की मुस्तैदी से शांतिपूर्ण तरीके से हुईं दोनों शादियां
दुल्हन के परिवार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के चलते दोनों शादियां शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गईं।