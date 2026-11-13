सहारनपुर में शादी के कार्ड पर 'हिंदू' नाम देख मचा हंगामा, जानें 1947 से जुड़ी ये दिल छू लेने वाली परंपरा

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 मुस्लिम दूल्हों- अनिल और संजय- के शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गए। दरअसल, इन कार्डों पर हिंदू नाम लिखे हुए थे।

12 नवंबर को गंगोह में हुई इन शादियों के कार्ड ऑनलाइन सामने आते ही सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई और नामों को लेकर लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी।