काला सागर में कानपुर के युवक की मौत: परिवार ने मांगे जवाब, सरकार और कंपनी की चुप्पी पर सवाल

सागर गुप्ता की पत्नी शालू और उनका परिवार, शिपिंग कंपनी और सरकार दोनों की तरफ से हो रही खामोशी से बेहद परेशान है। शालू ने बताया, "17 जुलाई को आखिरी बार मेरी बात हुई थी, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया।" परिवार अब प्रशासन से अपील कर रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और उस दिन हुई घटना की पूरी और स्पष्ट जानकारी दी जाए।