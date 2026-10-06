कश्मीर में पड़ती तेज गर्मी के कारण केसर के सूखने का खतरा, हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का संकट

इस परेशानी से मुकाबला करने के लिए अली मोहम्मद जैसे किसान कुएं खोद रहे हैं और खेतों को जिंदा रखने के लिए ड्रिप सिंचाई लगाने की योजना बना रहे हैं। दूसरे किसान अब्दुल मजीद का कहना है कि अगर सूखा जारी रहा, तो लगभग 20,000 से 25,000 परिवारों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हर साल बढ़ती लागत और बदलते मौसम की वजह से खेती और मुश्किल होती जा रही है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो कश्मीर में हर साल होने वाली 13 से 14 टन केसर की पैदावार इस बार बहुत कम हो सकती है।