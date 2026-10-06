कश्मीर में पड़ती तेज गर्मी के कारण केसर के सूखने का खतरा, हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का संकट

कश्मीर में पड़ती तेज गर्मी के कारण केसर के सूखने का खतरा, हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का संकट
कश्मीर के मशहूर केसर के खेत इस बार अक्टूबर की गर्मी और सूखे से जूझ रहे हैं। 4 अक्टूबर को श्रीनगर में 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो 1935 के बाद अक्टूबर में रिकॉर्ड किया गया दूसरा सबसे ज्यादा तापमान है। पर्याप्त बारिश न होने से केसर के नाज़ुक फूलों को खतरा है और इसी वजह से हजारों परिवारों की कमाई भी खतरे में है, जो इस फसल पर निर्भर हैं।
कश्मीर के किसान ड्रिप सिंचाई की तैयारी में
इस परेशानी से मुकाबला करने के लिए अली मोहम्मद जैसे किसान कुएं खोद रहे हैं और खेतों को जिंदा रखने के लिए ड्रिप सिंचाई लगाने की योजना बना रहे हैं। दूसरे किसान अब्दुल मजीद का कहना है कि अगर सूखा जारी रहा, तो लगभग 20,000 से 25,000 परिवारों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हर साल बढ़ती लागत और बदलते मौसम की वजह से खेती और मुश्किल होती जा रही है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो कश्मीर में हर साल होने वाली 13 से 14 टन केसर की पैदावार इस बार बहुत कम हो सकती है।