श्रद्धालुओं की भीड़ को आसानी से संभालने के लिए प्रशासन ने कई व्यवस्थाएं की हैं। इनमें नई सड़कों का निर्माण, चालक्कयम से पंबा तक पूरी बिजली की व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें शामिल हैं।

सुरक्षा भी इस बार पहले से ज्यादा कड़ी की गई है। पुलिस जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर सुरक्षा पर नजर रख रही है, जिसके लिए AI-आधारित निगरानी का इस्तेमाल हो रहा है।

जनवरी में होने वाले बड़े उत्सव के लिए इडथावलम में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन के तालमेल से जलपान और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पंडालम में विशेष पुलिस बल तैनात किया जाएगा और 24x7 AI-आधारित निगरानी रखी जाएगी।