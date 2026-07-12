मंदिरों के खजाने पर सेंध: सबरीमाला में सोना गायब, तिरुमाला में करोड़ों की हेराफेरी पर SIT-CID का शिकंजा

सबरीमाला में फर्जीवाड़े के आरोप, तिरुमाला में दान का दुरुपयोग

सबरीमाला में 2025 में हुई एक जांच के दौरान 2019 में हुए मरम्मत के काम से जुड़े घोटाले का खुलासा हुआ। इस जांच में पता चला कि 4.5 किलोग्राम सोना गायब है। इसके अलावा, 2025 के ऑडिट में भी रिकॉर्ड्स में भारी गड़बड़ियां मिलीं। इन्हीं सब बातों के आधार पर 7 अधिकारियों और ठेकेदारों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है।

उधर, तिरुमाला मंदिर में भी एक कर्मचारी ने दान के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। उसने चुराए हुए पैसों को रियल एस्टेट में लगा दिया। जब यह मामला सामने आया, तो उस कर्मचारी ने 40 करोड़ रुपये की संपत्ति मंदिर को वापस भी कर दी। हालांकि, एक पत्रकार की अर्जी के बाद इस केस को दोबारा खोला गया।

इसी जांच के बीच एक मुखबिर की संदिग्ध मौत भी हो गई, जिससे यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। ये सभी मामले दिखाते हैं कि मंदिर के धन और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कड़े सुरक्षा नियम बनाने की कितनी जरूरत है।