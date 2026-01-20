ED ने केरल और तमिलनाडु में सबरीमाला सोने की चोरी मामले में छापामारी की

केरल-तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले ED की दस्तक, सबरीमाला मामले में 21 जगह छापामारी

लेखन गजेंद्र 03:42 pm Jan 20, 202603:42 pm

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी से जुड़े मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तलाशी अभियान शुरू किया है। केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और मामले में नामजद आरोपियों के घर और संस्थान पर छापा मारने पहुंची। ED ने यह जांच केरल हाई कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की है।