केरल-तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले ED की दस्तक, सबरीमाला मामले में 21 जगह छापामारी
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी से जुड़े मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तलाशी अभियान शुरू किया है। केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और मामले में नामजद आरोपियों के घर और संस्थान पर छापा मारने पहुंची। ED ने यह जांच केरल हाई कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की है।
जांच
कहां-कहां पहुंची टीम?
ED की टीम मुख्य पुजारी उन्नीकृष्णन पोट्टी, देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार, एन वासु, मुरारी बाबू और सोने के व्यापारी गोवर्धन और पंकज भंडारी सहित प्रमुख आरोपियों के घरों पर पहुंची थी। टीम ने चेन्नई स्थित स्मार्ट क्रिएशन्स और बेल्लारी स्थित सोने के व्यापारी गोवर्धन के आवास पर भी तलाशी ली है। केरल के मंदिर के सोने का काम चेन्नई में ही हुआ था। टीम तिरुवनंतपुरम स्थित देवस्वओम बोर्ड मुख्यालय भी पहुंची थी।
मामला
केरल के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में क्यों मारा छापा?
इस साल केरल-तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में केरल के अलावा तमिलनाडु में ED की जांच चौकाती है। हालांकि, ED ने कोर्ट से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के बाद 9 जनवरी को मामला दर्ज किया था। ED अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि सोने से ढकी पवित्र कलाकृतियों को आधिकारिक अभिलेखों में जानबूझकर तांबा बताया गया और मंदिर परिसर से हटा दिया गया। चेन्नई और कर्नाटक में रासायनिक प्रक्रियाओं से सोने चुराया गया था।