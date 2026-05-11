थलापति विजय की सरकार में एस कीर्तना ने रचा इतिहास, बनीं तमिलनाडु की सबसे युवा महिला मंत्री

बहुभाषी राजनीतिक सलाहकार रही हैं कीर्तना

कीर्तना का जन्म विरुधुनगर में हुआ था। उन्होंने तमिल-माध्यम के सरकारी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की और फिर गणित व सांख्यिकी में डिग्री हासिल की। उन्होंने राजनीतिक सलाहकार और डिजिटल अभियान रणनीतिकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने DMK, TMC और TDP जैसी कई पार्टियों के साथ काम किया। चार भाषाओं की अच्छी जानकारी रखने वाली कीर्तना का यह सफर राज्य की राजनीति में युवा नेताओं की एक नई पहचान बन रहा है।