G-20 के मंच पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर- युद्ध ने ऊर्जा सुरक्षा को उलझाया

भारत रूस, यूक्रेन और यूरोप के देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि नागरिक जहाज सुरक्षित रहें और काला सागर से अनाज का निर्यात फिर से शुरू हो सके। ग्लोबल साउथ के कई देशों के लिए यह बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां खाने का संकट गहरा सकता है। जयशंकर ने साफ कहा कि अनाज के निर्यात में कमी से इस क्षेत्र के लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस टकराव को सुलझाने के लिए सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। भारत का मानना है कि ऐसे विवाद सिर्फ कूटनीति से ही सुलझाए जा सकते हैं।