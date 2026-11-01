G20 बैठक में बोले जयशंकर- वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन अहम

जयशंकर ने औद्योगिक विकास को बढ़ाने की बात कही, लेकिन साथ ही उन्होंने उन गलत बाजार चालों के खिलाफ भी चेताया, जिनसे सभी को नुकसान होता है। उन्होंने G-20 देशों से कहा कि वे एक बड़ी तस्वीर को देखते हुए साथ मिलकर काम करें।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हमें उत्पादन को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटना चाहिए, ताकि कोई भी देश किसी संसाधन का इस्तेमाल दूसरे पर दबाव बनाने के लिए न कर सके।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जयशंकर का समर्थन किया। उन्होंने अपनी बात जोड़ते हुए कहा कि जरूरी व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बढ़ाना दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए बेहद अहम है।