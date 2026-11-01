G20 बैठक में बोले जयशंकर- वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन अहम
अटलांटा में G-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही थी। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया की सप्लाई चेन की कमजोरी पर बात की।
उन्होंने बताया कि महामारी, अलग-अलग देशों के बीच टकराव और जलवायु आपदाओं जैसी कई वजहों से ये सप्लाई चेन बहुत कमजोर हो गई हैं। जयशंकर ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि इन व्यवस्थाओं को और पुख्ता बनाया जाए।
इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें जोखिमों को फैलाना होगा, यानी किसी एक ही स्रोत पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए।
जयशंकर और मार्को रुबियो ने उत्पादन साझा करने पर जोर दिया
जयशंकर ने औद्योगिक विकास को बढ़ाने की बात कही, लेकिन साथ ही उन्होंने उन गलत बाजार चालों के खिलाफ भी चेताया, जिनसे सभी को नुकसान होता है। उन्होंने G-20 देशों से कहा कि वे एक बड़ी तस्वीर को देखते हुए साथ मिलकर काम करें।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हमें उत्पादन को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटना चाहिए, ताकि कोई भी देश किसी संसाधन का इस्तेमाल दूसरे पर दबाव बनाने के लिए न कर सके।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जयशंकर का समर्थन किया। उन्होंने अपनी बात जोड़ते हुए कहा कि जरूरी व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बढ़ाना दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए बेहद अहम है।