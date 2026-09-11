BRICS को जयशंकर का कड़ा संदेश, कहा- दुनिया के झटके झेलने के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला ही रास्ता

जयशंकर ने पारदर्शी नियम और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स की वकालत की, ताकि अर्थव्यवस्थाएं तेजी से ढल सकें। उन्होंने बताया कि तकनीक भले ही विकास को गति देती हो, पर यह मानकों और सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां भी पैदा करती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस समय वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर काफी दबाव है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार को आसान बनाने के लिए बाधाओं को कम करने और स्थानीय मुद्रा में सौदों को बढ़ावा देने के लिए भुगतान प्रणालियों को जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि BRICS देशों के लिए कृषि, तकनीक और फार्मा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने और अपनी वैल्यू चेन को मजबूत करने के बड़े अवसर हैं।