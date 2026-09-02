विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 सितंबर से यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर रहेंगे

विदेश मंत्री जयशंकर यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर जाएंगे, क्या होगी चर्चा?

लेखन आबिद खान 02:37 pm Sep 02, 202602:37 pm

क्या है खबर?

विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 सितंबर से यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। वे 3-4 सितंबर को इन दोनों देशों के राजकीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। उनका यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में भारत की भूमिका को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं।