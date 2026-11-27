जयशंकर ने जोर देकर कहा कि सभी को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन करना चाहिए, खासकर तब जब समुद्र में तनाव बढ़ रहा है।

उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि क्षेत्र के देशों को सिर्फ जहाजों पर होने वाले हमलों से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भी मिलकर काम करना होगा।

भारत इस समय हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में, उन्होंने कहा कि जब यह क्षेत्र नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो नवाचार और मजबूती बहुत जरूरी हैं।