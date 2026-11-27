जयशंकर ने समुद्री जहाजों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया, एकजुट होकर कार्रवाई की मांग
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में हुई एक बड़ी क्षेत्रीय बैठक में जहाजों और नाविकों पर हुए हालिया हमलों को "बिल्कुल अस्वीकार्य" बताया।
उन्होंने सभी को याद दिलाया कि ये समुद्री रास्ते वैश्विक व्यापार और ऊर्जा के लिए कितने जरूरी हैं। साथ ही, उन्होंने तटीय देशों से इन रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
जयशंकर ने UNCLOS और IORA के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया
जयशंकर ने जोर देकर कहा कि सभी को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन करना चाहिए, खासकर तब जब समुद्र में तनाव बढ़ रहा है।
उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि क्षेत्र के देशों को सिर्फ जहाजों पर होने वाले हमलों से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भी मिलकर काम करना होगा।
भारत इस समय हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में, उन्होंने कहा कि जब यह क्षेत्र नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो नवाचार और मजबूती बहुत जरूरी हैं।