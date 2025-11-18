क्या दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लागू हो गई GRAP-4 की पाबंदियां? जानिए सच्चाई

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए खबर चल रही है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चौथे चरण की पाबंदियां लागू हो गईं हैं, जो काफी सख्त है। इसके बाद वायु गुणवत्ता निगरानी आयोग (CAQM) ने एक बयान जारी कर बताया कि ऐसी खबरें पूरी तरह भ्रामक है। अभी दिल्ली-NCR में GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। आयोग ने लोगों से फर्जी खबरों से बचने की सलाह दी है।

बयान CAQM ने क्या कहा? आयोग ने एक बयान जारी कर कहा, "आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार चैनल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म GRAP के चरण-4 के आह्वान के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित कर रहे हैं, जो गलत है। वर्तमान में, मौजूदा GRAP का चरण-3 पूरे NCR में लागू है। हितधारकों और जनता को सलाह दी जाती है कि वे केवल NCR और आसपास के क्षेत्रों में CAQM द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट और प्रेस विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें।"

पाबंदियां GRAP-4 में क्या हैं पाबंदियां? GRAP-4 की पाबंदियों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों के दिल्ली और NCR में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इनमें बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं। इसी तरह हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक रहेगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और GRAP-3 की पाबंदियां जारी रहेंगी।

कक्षा स्कूलों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई GRAP-4 के तहत दिल्ली-NCR में कक्षा 6 से 9 तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने के आदेश लागू हो सकते हैं। हालांकि, कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं ऑफलाइन ही जारी रहेंगी। GRAP-3 के तहत कक्षा 5 तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की छूट दी गई है। प्रदूषण न घटने पर CAQM सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने को कह सकता है।