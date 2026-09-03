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विदेश मंत्री जयशंकर बोले- रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद के लिए भारत तैयार
अपने यूक्रेन समकक्ष के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री जयशंकर बोले- रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद के लिए भारत तैयार

लेखन आबिद खान
Sep 03, 2026
04:26 pm
क्या है खबर?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में हर संभव तरीके से योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "अगर भारत किसी भी तरह से मदद कर सकता है, तो हम वहां मौजूद हैं।" इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों पर भी चर्चा हुई।

बयान

सिबिहा बोले- युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में अब एक नई गतिशीलता आएगी

वहीं, सिबिहा ने कहा कि उनका मानना ​​है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में अब एक नई गतिशीलता आएगी, क्योंकि दुनिया भर की राजधानियों में सक्रिय राजनीतिक और राजनयिक जुड़ाव फिर से शुरू हो जाएगा।

उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि दुनिया भर की कई राजधानियों में राजनीतिक और राजनयिक जुड़ाव के इस सक्रिय चरण की वापसी के साथ, शांति प्रयासों में अब एक नई गतिशीलता आएगी।"

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