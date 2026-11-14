जयशंकर बोले- अमेरिकी चुनावों में कोई भी जीते, भारत-अमेरिका के संबंध नहीं बदलेंगे

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा दिलाया है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की हालिया जीत से भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

दिल्ली में एक सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने साफ किया कि रक्षा और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर अमेरिका के दोनों प्रमुख दलों का पूरा समर्थन है। इसी वजह से दोनों देशों के रिश्ते नहीं बदलेंगे।

हालांकि, कुछ क्षेत्रों, जैसे व्यापार वार्ता पर अभी भी ध्यान देना होगा और "हम वही करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं।"