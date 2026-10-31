भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का 'टेक त्रिकोण' तैयार; AI, खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा का नया समीकरण

ACITI समूह का मकसद नेट जीरो के लक्ष्यों को तेजी से हासिल करना, भविष्य की तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करना और AI के बड़े पैमाने पर उपयोग की संभावनाओं को तलाशना है। साल 2026 की पहली तिमाही में इस पर और ज्यादा विस्तृत बातचीत होनी है। G-20 में जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिए संघर्ष की नहीं, बल्कि कूटनीति की ज्यादा जरूरत है।