प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से की मुलाकात
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (18 अगस्त) भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की है। यह मुलाकात उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से भारत लौटने के एक दिन बाद हुई। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना का उल्लेख किया था और शुक्ला की वापसी पर गर्व जताया था। इसी मौके पर आज लोकसभा में भी अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर विशेष चर्चा आयोजित की गई।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
#WATCH | Group Captain Shubhanshu Shukla, who was the pilot of Axiom-4 Space Mission to the International Space Station (ISS), meets Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/0uvclu9V2b— ANI (@ANI) August 18, 2025
स्वागत
भारत वापसी पर हुआ भव्य स्वागत
शुक्ला बीते दिन (17 अगस्त) भारत लौटे तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में लोग ढोल-नगाड़ों और तिरंगे के साथ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) प्रमुख वी. नारायणन ने भी स्वागत किया। शुक्ला की पत्नी कामना और बेटे कियाश भी मौजूद रहे। अमेरिका में लगभग 1 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद उनकी घर वापसी बेहद भावुक और ऐतिहासिक पल साबित हुई।
भूमिका
एक्सिओम-4 मिशन में निभाई अहम भूमिका
शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन का हिस्सा रहे, जो 25 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ और अगले दिन अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पहुंचा। 15 जुलाई को वह पृथ्वी पर लौटे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर 60 से ज्यादा प्रयोग और 20 आउटरीच सत्र पूरे किए। वापसी से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत लौटकर अपने अनुभव साझा करने के लिए वह बेहद उत्साहित हैं।