प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से की मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से की मुलाकात (तस्वीर: एक्स/@ANI)

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:03 pm Aug 18, 202508:03 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (18 अगस्त) भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की है। यह मुलाकात उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से भारत लौटने के एक दिन बाद हुई। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना का उल्लेख किया था और शुक्ला की वापसी पर गर्व जताया था। इसी मौके पर आज लोकसभा में भी अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर विशेष चर्चा आयोजित की गई।